ألمانيا تحظر نشاط مصففي الشعر في الثكنات العسكرية

حظرت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، نشاط مصففي الشعر داخل الثكنات العسكرية حاليا بسبب جائحة كورونا.وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينن" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "وزيرة الدفاع أنيجريت كرامب-كارنباور قررت أمس الخميس إغلاق صالونات تصفيف الشعر في ثكنات الجيش لحين إشعار آخر"، موضحة أنه تم إصدار مرسوم بحظر مثل هذه الخدمات.وبحسب تقرير الصحيفة، كان يسمح للجنود بموجب قانون الحماية من العدوى من قبل بالاستفادة من خدمات مصففي الشعر في المنشآت العسكرية.ووفقا لوزارة الدفاع، كان ذلك أمرا ضروريا بسبب متطلبات "المظهر السليم" للجنود، كما أنه ضروري لضمان ارتداء سليم لأقنعة الغاز على سبيل المثال، وذكرت الوزارة للصحيفة أنه لا يوجد بين صفوف الجيش الألماني جنود يمتهنون تصفيف الشعر.