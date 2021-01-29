بعد ربط زيادة الإصابات بزيارة دبي.. إسرائيل تعتذر للإمارات

اعتذرت إسرائيل من الإمارات، عقب تصريحات لمسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الإسرائيلية تضمنت ادعاءات كاذبة.وكانت مديرة الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية شارون ألروي برييس، ربطت بين السفر إلى دبي وزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل.وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بأن إسرائيل قدمت اعتذارا إلى الإمارات أمس الخميس، بعد تصريحات المسؤولة.وأدلت شارون ألروي برييس بتصريحاتها خلال حديث إلى مديري المستشفيات الإسرائيلية.وقال مسؤولون إسرائيليون إن تصريح شارون ألروي برييس مجرد مزحة فاشلة، ولا يعكس موقف حكومة إسرائيل، وفقا للصحيفة..