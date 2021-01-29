ضبط عصابة دولية للقرصنة الإلكترونية في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية 8 أشخاص، 5 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية بمحافظة القاهرة، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في الاحتيال والقرصنة الإلكترونية، مستغلين مهارتهم وخبرتهم الكبيرة في الدلوف على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، مع تطبيقات الحاسب الآلي والهواتف المحمولة.وذلك بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين ورعايا بعض الدول الأجنبية، وذلك عن طريق عدة أساليب احتيالية ممنهجة منها "إنشاء صفحات إلكترونية احتيالية مزيفة بأسماء أشخاص أجنبية وهمية مقيمين بالخارج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، زاعمين امتلاكهم لملايين الدولارات ويرغبون في استثمارها بالبلاد – القرصنة واختراق البريد الإلكتروني للعديد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد العاملة في مجال الاستيراد والتصدير والاطلاع على كافة التعاملات المالية – القرصنة والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني عن طريق إنشاء صفحات مزيفة منسوبة للعديد من البنوك".وضبط بحوزتهم (5 أجهزة حاسب آلي "لاب توب" – 16 هاتف محمول يستخدمها المتهمون في الاتصال بضحاياهم – 2 بطاقة دفع إلكتروني لبنوك أجنبية – متحصلات نشاطهم الإجرامي من مستلزمات تجارية ماركات عالمية "مشغولات ذهبية – ساعات يد – نظارات – ملابس" – مبالغ مالية أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطهم الإجرامي).بفحص الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وأمكن التوصل إلى أحد ضحاياهم تاجر، مقيم بمحافظة البحيرة، والذى قرر قيامهم بالاستيلاء منه على مبلغ مالي بذات الأسلوب المشار إليه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.