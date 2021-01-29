رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كلمة السر في باريس.. مواقف في حياة مصفف الشعر محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:04 ص
محمد الصغير
محمد الصغير
شيماء دهب
طباعة
تُوفيً مصفف الشعر العالمي محمد الصغير، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونرصد في هذه السطور أهم مواقف في حياة الصغير.

1- خال محمد الصغير
يعتبر خاله هو من فتح له أبواب الدخول للمهنة وعرفه أصول العمل، ومن ثم أتخذ طريقه بعيدًا عنه إلى أن جاء من باريس ومن ثم عمل معه من جديد، في أول كوافير له بشيراتون عام 1980 ومن ثم أنفصل عنه.

2- سفره للخارج
بسبب شغفه وحبه لمهنة تصفيف الشعر والتى بدأت منذ أن كان عمره 12 عامًا، ثم سفر للخارج لتعلم المهنة بشكل مُحترف على الرغم من عدم امتلاكه الأموال، إلا أنه سافر وغامر هناك وعمل في هذا المجال لاكتساب الخبرة.

3- باريس وأكاديمة تصفيف الشعر
أختار محمد الصغير باريس لأنها رائدة في المجال، ومن ثم درس في الأكاديمية المتخصصة في تصفيف الشعر بالإشراف من شركة لوريال بالإضافة إلى الإطلاع على تطوير هذا المجال بأوروبا.

4- حصوله على جائزة 2019
في مارس 2019 حصل مصفف الشعر محمد الصغير، على جائزة عالمية، حيث منحتها له Oscar Viewing Award.

وهي إحدى المؤسسات الأمريكية المتخصصة في عالم الجمال، وحرص على تهنئته عقب ذلك العديد من الفنانات أبرزهن ليلى علوى وإلهام شاهين.

5- عضو في العديد من المؤسسات العالمية
يعتبر مصفف الشعر محمد الصغير عضوًا في العديد من المؤسسات العالمية، ما جعله يتربع على عرش عالم تصفيف الشعر، فمن بينها كواف فرانشيز هوت وكوافير مونديال أيضًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

حريق هائل بعقار بسوق التوفيقية

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

الصور

image description

تصطحب طفلها للمباريات.. حكاية الحكم «سهام» في دوري المظاليم (صور)

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

حريق فى مصنع أقطان بالقليوبية.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الصين صدّرت أكثر من 220 مليار كمامة في 2020

فريق «الصحة العالمية» يجتمع مع علماء صينيين في ووهان

كيفية مشاهدة جميع حلقات مسلسل ضربة معلم

حالة الطقس اليوم الجمعة 29-1-2021 فى مصر

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

بيرسا كوموتسى: الثقافى اليونانى العربى دوره قائم على تعريف الثقافتين

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى