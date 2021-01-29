كلمة السر في باريس.. مواقف في حياة مصفف الشعر محمد الصغير

1- خال محمد الصغير

2- سفره للخارج

3- باريس وأكاديمة تصفيف الشعر

4- حصوله على جائزة 2019

5- عضو في العديد من المؤسسات العالمية

تُوفيً مصفف الشعر العالمي محمد الصغير، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.ونرصد في هذه السطور أهم مواقف في حياة الصغير.يعتبر خاله هو من فتح له أبواب الدخول للمهنة وعرفه أصول العمل، ومن ثم أتخذ طريقه بعيدًا عنه إلى أن جاء من باريس ومن ثم عمل معه من جديد، في أول كوافير له بشيراتون عام 1980 ومن ثم أنفصل عنه.بسبب شغفه وحبه لمهنة تصفيف الشعر والتى بدأت منذ أن كان عمره 12 عامًا، ثم سفر للخارج لتعلم المهنة بشكل مُحترف على الرغم من عدم امتلاكه الأموال، إلا أنه سافر وغامر هناك وعمل في هذا المجال لاكتساب الخبرة.أختار محمد الصغير باريس لأنها رائدة في المجال، ومن ثم درس في الأكاديمية المتخصصة في تصفيف الشعر بالإشراف من شركة لوريال بالإضافة إلى الإطلاع على تطوير هذا المجال بأوروبا.في مارس 2019 حصل مصفف الشعر محمد الصغير، على جائزة عالمية، حيث منحتها له Oscar Viewing Award.وهي إحدى المؤسسات الأمريكية المتخصصة في عالم الجمال، وحرص على تهنئته عقب ذلك العديد من الفنانات أبرزهن ليلى علوى وإلهام شاهين.يعتبر مصفف الشعر محمد الصغير عضوًا في العديد من المؤسسات العالمية، ما جعله يتربع على عرش عالم تصفيف الشعر، فمن بينها كواف فرانشيز هوت وكوافير مونديال أيضًا.