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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العدل الأمريكية» تطلب من «سبيس إكس» كشف جنسيات موظفيها

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:26 ص
سبيس إكس
سبيس إكس
عبير سليم
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رفعت السلطات الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركة "سبيس إكس"، طالبت فيها بتقديم معلومات مفصلة عن جنسية موظفيها، وسط شكوك بالتحيز ضد المهاجرين عند التوظيف.

ووفقا لما أوردته وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن قناة "CNBC"، فأن وزارة العدل الأمريكية، باشرت في الصيف الماضي، بالتحقيق في شكوى قدمها مواطن بشكل خاص، بخصوص وجود تحامل وتمييز في شركة إيلون ماسك، عند التوظيف.

وبحسب المواد القضائية، زعم رجل لم يكشف عن اسمه بأنه حرم من فرصة العمل في شركة "سبيس إكس"، في مارس الماضي، فقط لأنه ليس مواطنا أمريكيا ولا يقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

وضمن التحقيق، طلبت الوزارة، في أغسطس، من هذه الشركة معلومات عن موظفيها، لكن "سبيس إكس" رفضت هذه الطلبات المتكررة، بحجة أن وزارة العدل الأمريكية لا تملك الصلاحيات في ذلك.

وردا على هذا الرفض، رفعت وزارة العدل، التي تؤدي مهام النيابة العامة في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد الشركة أمام محكمة المقاطعة المركزية في كاليفورنيا.

وتطالب الوزارة، بإلزام الشركة بتقديم معلومات مفصلة عن الموظفين خلال أسبوعين بعد صدور القرار المتعلق بذلك.

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