أسامة أبو المجد: إنتاج السيارات الكهربائية نقلة هائلة للصناعة في مصر

قال المستشار أسامه أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن مصر تدخل عالم السيارات الكهربائية وهو حلم تم انتظاره منذ فترة طويلة، وتابع في تصريحات لـ " الدستور" أن هذا يعد نقلة تاريخية في صناعة السيارات، وتم الاتفاق على تنفيذ مركز للبحوث والتطوير 25 ألف سيارة كهربائية.وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أنه تم التعاقد مع العديد من الشركات لعمل كثير من أدوات التغذية وترميم شركة النصر للسيارات وتركيب خطوط الإنتاج اللازمة.وأشار " أبو المجد"، إلى أن هناك استراتيجية واضحه لزيادة حجم السيارات الكهربائية تدريجيا، مشددا على ضرورة الاستفادة من فرص التصدير لمكانة مصر المتميزة في الشرق الأوسط.وأكد أن السيارات الكهربائية بداية جيدة للصناعة المتطورة ونقلة حضارية بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإمكانية الاستفادة من التجارب التي تحظي بها بعض الدول العربية، ولكن في السنوات المقبلة ستحتل مركزا كبيرا من خارطة المبيعات في منطقة الشرق الأوسط.