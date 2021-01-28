إيبارشية السويس تستأنف صلوات القداسات أول فبراير

تستأنف إيبارشية السويس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات القدسات خلال مطلع شهر فبراير المقبل، بعد اقتصارها على الكهنة نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشارت الإيبارشية في بيان لها إلى أن حضور القداسات سيكون عبر نظام الحجز المسبق من خلال التسجيل بالكنيسة، بنسبة حضور 25% مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.