حظي موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021، اهتمامًا كبيرًا من جانب شريحة المعلمين خلال الساعات الماضية، بالبحث عنها عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، إضافة إلى المناقشات والأسئلة التي تدور حول هذه المسألة داخل المجموعات الخاصة بالمعلمين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن حين لآخر يروج البعض بموعد الصرف، حتى تشتت مجموعة كبيرة من المتقاعدين للمعاش بسبب ما ينشر على السوشيال ميديا دون تصريحات من النقابة حول هذا الشأن، لذا تستمر عمليات البحث حول هذا الأمر.





موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

حتى الآن لم يحدد موعد رسمي بصرف معاشات نقابة المعلمين لشهر يناير، ولكن وفقا لما أكدته النقابة أنه من المقرر أن يتم الصرف خلال الأيام المقبلة، حيث خرج نقيب المعلمين خلف الزناتي، يدلي بتصريحات حول تأخير موعد الصرف، والتي من بينها قلة موارد النقابة، والمطالبة بزيادتها خلال الفترة المقبلة بعد تأكيد مجلس النواب الجديد والتصويت على التعديل بزيادة رواتب المتقاعدين على المعاش والمعلمين الآخرين.





نصف مليار سنويا، أو ما يزيد هو حصيلة أو إجمالي ما يدفع للمعلمين الذين على المعاش وورثتهم، حيث يبلغ حوالي 260 ألف معلم يتقاضون معاشًا شهريا، بتكلفة تصل إلى 90 مليون جنيها، وأما ورثتهم فيبلغون حوالي 200 ألف شخص، وفقا لما قالته نقابة المعلمين عبر تصريحات رسمية لها في المواقع الإخبارية.

مطالب بتحسين أوضاع المعلمين





طالب شريحة كبيرة من المعلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتحسين أوضاعهم نظرًا لمكانة المعلم الكبيرة الذي هو مربي الأجيال بعد الوالدين وعليه مسؤولية كبيرة تجاه الطلاب.





واستجابة من الدولة لتلك الشريحة، وإيمانا منها لقيمة ومكانة المعلم، وأنه يعتبر المحرك الرئيسي والأساسي في النهوض بالتعليم وتطويره خلال الفترة المقبلة، حيث خصتت الدولة من ميزانيتها ما يزيد عن 6,1 مليار جنيه سنوياً، حيث من المقرر أن تكون الزيادة السنوية للمعلمين تتراوح ما بين 325 إلى 475 جنيها شهرياً.





مساعدات مالية للمعلمين في ظل كورونا





وفي ظل الظروف التي يعاني منها المجتمع، وفي بداية أزمة كورونا بداية 2020، قامت الدولة بصرف مبلغ مالي حوالي ألف جنيه للمعلمين، تخفيفا على المعلمين، لتلبية احتياجاتهم، كما وفرت للعمالة الغير منتظمة، من صرف منحة شهرية تساعدهم على تلبية مطالبهم اليومية.

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