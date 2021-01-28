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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: استكمال تشكيل مجلسي السيادة والوزراء فبراير المقبل

الخميس 28/يناير/2021 - 07:19 م
عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان
محمد عمر
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عقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية السوداني، اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وناقش الاجتماع قضايا استكمال هياكل الفترة الإنتقالية (المجلس السيادي- مجلس الوزراء - المجلس التشريعي - الولاة) وذلك وفق بيان للمجلس الانتقالي.

واتفق المجتمعون على أن يتم طرح برنامج الحكومة في 31 من يناير الجاري، فيما يتم في الرابع من فبراير استكمال تشكيل مجلس السيادة وتشكيل مجلس الوزراء.

وأشار البيان إلى أنه سيتم يوم 15 فبراير المقبل تكوين المفوضيات والمجلس التشريعي كما سيعقد المجلس اجتماعاََ يوم الأحد المقبل لمواصلة المناقشات حول الموضوعات المتبقية.

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