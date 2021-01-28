السودان: استكمال تشكيل مجلسي السيادة والوزراء فبراير المقبل

عقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية السوداني، اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.وناقش الاجتماع قضايا استكمال هياكل الفترة الإنتقالية (المجلس السيادي- مجلس الوزراء - المجلس التشريعي - الولاة) وذلك وفق بيان للمجلس الانتقالي.واتفق المجتمعون على أن يتم طرح برنامج الحكومة في 31 من يناير الجاري، فيما يتم في الرابع من فبراير استكمال تشكيل مجلس السيادة وتشكيل مجلس الوزراء.وأشار البيان إلى أنه سيتم يوم 15 فبراير المقبل تكوين المفوضيات والمجلس التشريعي كما سيعقد المجلس اجتماعاََ يوم الأحد المقبل لمواصلة المناقشات حول الموضوعات المتبقية.