فساد متزايد.. أتراك يبيعون شهادات جامعية مزورة بـ 500 ليرة

لجأ بعض المواطنين في تركيا الذين يعتبرون تحت خط الفقر، لبيع شهادات جامعية عبر الإنترنت مقابل 500 ليرة تركية فقط، والتسليم خلال أسبوع من الطلب، مما يكشف حجم الفساد المتزايد في تركيا.وبحسب موقع "كي آر تي" التركي، فأن البائعين الأتراك أضافوا خدمة شحن الشهادات المزورة حتى باب المنزل، وجاء في الرسالة المثبتة على موقع إلكتروني، الدبلومات المزيفة معدة كطباعة رقمية على ورق لامع خاص، مرفقة بتوثيق مزيف من الشهر العقاري، ونوفر كذلك جميع الشهادات، فهناك تصاميم لشهادات دبلومة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة.وأكد مسؤول بالموقع، فضل إخفاء هويته، أن التسليم يتم خلال 4 أيام في حالة عدم إضافة الشحن المجاني، أما في حالة طلب شحن مجاني يستغرق التسليم أسبوعًا واحدًا، موضحًا أنه يمكن استخدام تلك الشهادة في القطاعات الخاصة دون ملاحظة أي مسؤول، وشجعت تلك الفكرة مواطنين آخرين فأصبحوا يبيعون الشهادات مقابل 75 دولارًا، مع إمكانية إرسالها عبر البريد الإلكتروني.