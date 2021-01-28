إجراءات احترازية وجداول.. الجامعات تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

جامعة القاهرة



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تستعد لجامعات المصرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بوضع جداول الامتحانات، بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، فى موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي.وقال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إنه الجامعة استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول وتم إعلان الجداول، مشيرًا إلى أن العملية الامتحانية بجميع الكليات مسئولية إدارة الكلية ووفقا للإطار الزمنى المتفق علية بمجلس الجامعة كما تتولى إدارة الكليات تذليل كافة العقبات أمام جميع الطلاب أثناء جميع الامتحانات، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.وأشار رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن امتحانات متطلبات الجامعة تبدأ من 20 إلى 23 فبراير كما تبدأ أيضا امتحانات التخلفات يوم 20 فبراير مع مراعاة عدم تداخل امتحانات التخلفات والمتطلبات للطلاب، مصيفًا أن امتحانات مقررات الكليات تبدأ من 27 فبراير وحتى الخميس 18 مارس.وأضاف زكى، أنه بدءًا من السبت 20 مارس تستكمل الامتحانات العملية والشفوية لتنتهى جميع أعمال الامتحانات للفصل الدراسي الأول الخميس 25 مارس بجميع الكليات، مشيرًا إلي أنه تم الإعلان عن دليل الإجراءات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، والذى يشمل الإطار الزمنى لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، والضوابط والإجراءات الخاصة بوضع الامتحانات وأعمال الكنترول والتصحيح، الضوابط والإجراءات الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين في اللجان الامتحانية، الضوابط والإجراءات الخاصة بالطالب والذى أعده قطاع التعليم والطلاب جامعة قناة السويسأكد الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، جاهزية الكلية لإتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول فور الانتهاء من إجازة منتصف العام المقرر لها 20 فبراير المقبل وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات باجتماعه الأخير، لافتا إلى أن تم الانتهاء من وضع نماذج الامتحانات الأساسية والتعويضية وهى التى يتم اختبار الطلاب بها حال تقدم الطالب بعذر مقبول فى الامتحان الأساسى.وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عمداء كليات الجامعة النظرية والعملية بسرعة الانتهاء من إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول من أجل إعلانه خلال الأسبوع الأول من فبراير، تنفيذًا للقرارات المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.وجه الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، عمداء الكليات نحو إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع طلاب الجامعة بكلياتها العشرين الأسبوع القادم بالبوابات الإلكترونية بموقع الجامعة وبصفحات الكليات الرسمية، تمهيدًا لأعمال الامتحانات التى تقرر لها أن تبدأ عقب انتهاء أجازة منتصف العام مباشرة، وذلك اعتبارًا من 22 فبراير، على أن تستمر لمدة ثلاثة أسابيع متصلة، ويتخللها امتحانات الشفوى والعملي.يأتي ذلك بناءً على الجداول التى تضعها الكليات طبقًا لطبيعة الدراسة والمقررات بها، مشددًا على انتظام وسرعة أعمال الكنترولات والتصحيح والرصد لإعلان جميع النتائج كحد أقصى فى السابع عشر من مارس، وذلك من أجل تحقيق ما نصبوا إليه جميعًا فى إنجاح العملية التعليمية بالفصل الدراسى الأول فى ظل هذه الظروف الاستثنائية خلال جائحة كورونا، وضمانًا لانتظام الدراسة بالفصل الدراسة الثانى الذى سيبدأ بالأسبوع التالى عقب انتهاء الامتحانات مباشرةً.أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، فتح المدن الجامعية أمام الطلبة والطالبات، اعتبارا من الأحد الموافق 14 فبراير القادم، وذلك نظرا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول اعتبارا من بوم السبت الموافق 20 من الشهر ذاته، مشيرا إلى أن جداول الامتحانات الخاصة بالكليات المختلفة سوف تعلن لاحقا.أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها.ووجه الجيزاوىبضرورة التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.