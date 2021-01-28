كينيا تواجه أول ركود اقتصادي منذ 2000 بسبب قيود كورونا

كينيا تواجه أول ركود اقتصادي منذ عام 2000 بسبب قيود مكافحة كورونا.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن "المكتب الوطني للإحصاء في كينيا" قوله في رسالة عبر البريد الالكتروني، اليوم الخميس، أن إجمالي الناتج المحلي انخفض في أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا بنسبة 1.1 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق، وذلك بعد انكماشه بنسبة 5.5 بالمئة في الربع الثاني.وكانت كينيا أكدت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في منتصف مارس الماضي، ثم فرضت في وقت لاحق إغلاقا جزئيا في البلاد.