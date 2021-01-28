اللجنة المشرفة على انتخابات «المحامين» تطلب كشوف الأعضاء واللجان

طالب المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، النقابة العامة، بإيفائه ببعض المعلومات والبيانات المطلوبة قبل بدء عمل اللجنة المشرفة.وطالب رئيس لجنة الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية، بكشوف أعضاء النقابات الفرعية الذين لهم حق التصويت في اللجان وتحديد أماكن اللجان، ولفت إلى احتياج اللجنة المشرفة لسبع نسخ من قانون المحاماة وتعديلاته، والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية وأوراق العملية انتخابية.وأكد أهمية بيان أداة تامين العملية الانتخابي من قبل الجهات الأمنية، على مستوى كافه اللجان التي تجرى بها الانتخابات وتجهيزات العملية الانتخابية بكافة اللجان الانتخابات.