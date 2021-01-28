إيبارشية الفيوم تبدأ حجز عودة القداسات الإلهية غدًا

أصدر الأنبا إبرام، مطران إيبارشية الفيوم للأقباط الأرثوذكس، ترتيبات عودة القداسات بكنائس الإيبارشية.وقال الأنبا إبرام في بيان له، أنه يبدأ حجز القداسات الإلهية بدءا من الغد الجمعة، على ألا يتم حجز قداسات في أكثر من كنيسة لإتاحة فرصة للآخرين للمشاركة في القداس الإلهي.وتابع مطران إيبارشية الفيوم للأقباط الأرثوذكس، أنه لا يمكن حضور صلوات القداسات الإلهية بدون حجز مسبق؛ مشددا على عدم حضور القداسات من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة، وضيق تنفس، أو من يعانون من أعراض تتشابه مع فيروس كورونا المستجد.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة، في حين ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوي، واقتصر قداس عيد الغطاس على الكهنة والمرتلين فقط.