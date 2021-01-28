الحشد الشعبي العراقي يعلن إحباط مخطط إرهابي كبير في الأنبار

أعلن الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، عن إحباط مخطط إرهابي كبير في محافظة الأنبار، الواقعة 180 كم غربي بغداد.وقال قائد عمليات قاطع الأنبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، في بيان صحفي اليوم، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن نتائج العملية الأمنية التي انطلقت وفق معلومات استخباراتية دقيقة باتجاه عدد من الأهداف غرب محافظة الأنبار بالتنسيق مع العمليات المشتركة وطيران الجيش العراقي، هي تدمير مقر قيادة داعش الجديد في صحراء الأنبار الغربية في منطقة وادي الملصي ذات الجغرافية الصعبة.وأشار إلى تدمير سبع مضافات حديثة البناء، والتي تم العثور بداخلها على أرزاق طرية وجافة ومخزن للعبوات الناسفة ومخزن للأدوية ووثائق مالية تؤكد عودة الخلايا إلى عمق صحراء الأنبار.