مانشستر يونايتد يخسر أمام شيفيلد 1-2 فى الدورى الإنجليزى

سقط مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام ضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة ١-٢، مساء الأربعاء، في إطار لقاءات الجولة ٢٠ من الدوري الإنجليزي الممتاز.سجل هدفي شيفيلد، كين بريان في الدقيقة ٢٣، وأوليفر بوركي في الدقيقة ٧٤، بينما أحرز هدف مانشستر يونايتد الوحيد مدافعه هاري ماجواير في الدقيقة ٦٤.بتلك النتيجة، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند ٤٠ نقطة في المركز الثاني، بينما رفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى ٨ نقاط في المركز العشرين والأخير.وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، تعادل برايتون مع ضيفه فولهام بدون أهداف في إطار الجولة العشرين أيضا.