التخطيط: زيادة تغطية خدمات الصرف بـ1500 قرية لـ75% ضمن «حياة كريمة»

قال الدكتور جميل حلى مساعد وزيرة التخطيط لشئون خطة التنمية المستدامة، إن الحكومة تستهدف الانتهاء من تغطية قرى الريف المصري على مستوي الجمهورية بكافة الاحتياجات الأساسية التي تغطي مؤشرات جودة حياة المواطنين من خدمات تعليم وصحة وصرف صحي ومياه الشرب في غضون ثلاث سنوات، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.ََوأشار مساعد الوزيرة، في تصريحات له، إلى أنه من بين مستهدفات المبادرة رفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي في 1500 قرية من القرى المستهدفة على مستوى 51 مركز من 20% حاليًا إلى أكثر من 75%، وكذلك التوسع في محطات مياه الشرب بالمناطق المحرومة والقضاء على أزمة انقطاعات المياه بنسبة 80%، وإتاحة وحدات صحية إضافية مزودة بأحدث الأجهزة الطبية والطواقم الطبية المؤهلة تحت مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل.وأكد أن عملية تحديد القري الأكثر احتياجًا تتم وفق قواعد بيانات ومؤشرات يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى جانب تشكيل لجان مجتمعية بكل قرية تتولي تحديد احتياجات المواطنين ذات الأولوية، والتي علي أساسها تتدخل الدولة بمجموعة من المشروعات من خلال معادلة تمويليه تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الموارد.وشدد على أن الدولة المصرية قطعت شوط كبير فى التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء والتي تضمن ضبط كفاءة الإنفاق العام، وكذلك ميكنة نظم المتابعة وتقييم الأثر التنموي للمشروعات من خلال أول منظومة إلكترونية أطلقتها مؤخرا وزارة التخطيط لقياس أثر مبادرة حياة كريمة بالمحافظات.