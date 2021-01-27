حظر إقامة المناسبات الجَمَاعيّة بسلطنة عمان بسبب كورونا

قررت اللجنة العليا بسلطنة عمان الخاصة ببحث ألية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) من غدٍ الخميس حظر إقامة المناسبات الجَمَاعيّة مهما كانت، وتأجيل فتح التعليم المباشر في الجامعات والكليّات، وتأجيل التوسّع في التعليم المدمج للمراحل الدراسيّة بالنسبة للمدارس الحكوميّة، وتعليق إقامة الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات الدوليّة داخل السلطنة وذلك حتى إشعار آخر.جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة العليا اليوم الأربعاء برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، وفق وكالة الأنباء العمانية.ودرست اللجنة ارتفاع أعداد الإصابات والمرضى في غرف العناية المُركّزة وأجنحة المستشفيات في السلطنة، إضافة إلى عدم التزام الكثيرين بالضوابط الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصّة، والتي تأتي على رأسها إقامة التجمّعات الكبيرة للمناسبات الاجتماعية وغيرها والمشاركة فيها، وعدم لبس الكِمامة وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، إضافة إلى عدم التزام بعض المؤسسات بالضوابط التي وُضِعَت من قبل الجهات المختصّة للسماح لها بممارسة أنشطتها.وأكدت اللجنة العليا أنها في متابعة دائمة لمستجدات جائحة كورونا (كوفيد19) محليًّا وعالميًّا، وتشدّد على أن الوضع المتعلّق بالفيروس وسلالاته المتحوّرة الجديدة ينطوي على خطورةٍ شديدة للغاية، وأن على الجميع الالتزام بالتعليمات والضوابط المعتمدة، حمايةً لأنفسهم وذويهم وزملائهم في مواقع العمل وسائر أفراد المجتمع من هذا المرض وأخطاره.