بحضور زوجته ونجله.. تجديد حبس الطبيب المتحرش بالرجال

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، حبس طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وتسلمت النيابة فلاشة وأسطوانة مدمجة تتضمن مشاهد ومقاطع فيديو تظهر المتهم وهو يمارس الشذوذ مع ضحاياه، وأنها تحفظت عليها وأرسلتها إلى خبراء الأدلة الجنائية، لفحصها وتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في تلك المقاطع مع المتهم.وحضر جلسة تجديد حبس طبيب الأسنان المتحرش بالرجال معه زوجته ونجله، حيث بدا عليه الانهيار أثناء جلسة تجديد الحبس.وواجهت النيابة العامة المتهم بأقوال المجني عليهم الأربعة، الذين أجمعوا على أن المتهم تحرش بهم داخل غرفة الكشف، وأنه كان يتحسس العضو الذكري لكل منهم بشكل متعمد، ثم طلب منهم مشاركته في ممارسة الشذوذ.