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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس مودة الأدهم 45 يوما وقبول استئناف النيابة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:08 م
مودة الأدهم
مودة الأدهم
نجلاء رفاعي
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قررت غرفة المشورة بمحكمة عابدين، اليوم الأربعاء، قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل المتهمة مودة الأدهم وتجديد حبسها 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بقضية الاتجار بالبشر.

مودة الأدهم وصلت إلى محكمة عابدين برفقتها حنين حسام، التي ستصحبها مأمورية أمنية لاحقا لمحكمة العباسية، وسط حراسة أمنية مشددة.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت الثلاثاء قبل الماضي ببراءة حنين حسام و2 آخرين من اتهامهم بالتحريض على الدعارة، وقضت بإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح وتأييد تغريم كل منهم 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.

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