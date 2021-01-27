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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تزامنا مع مبادرة «شتي في مصر».. أفضل المقاصد السياحية بدهب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:46 م
شتي في مصر
شتي في مصر
هويدا سعيد
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بعد مبادرة «شتي في مصر» والتي أطلقتها وزارتا السياحة والآثار والطيران المدني، لتشجيع السياحة الداخلية، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجو المشمس وبمشاهدة المعالم الأثرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة،نصحبكم إلي مدينة دهب لرصد أهم معالمها السياحية، ويمكن زيارتها خلال الشتاء.


-محمية أبو جالوم
يُقبل السياح على زيارتها لما تضمه من حياة برية وبحرية لا يوفرها مكان آخر في العالم.

-جزيرة كورال
قريبة من الحدود الفلسطينية، يقصدها كل من يبحث عن جمال الطبيعة والآثار القديمة.

-أيل جاردن
توجد في شمال المدينة،بها أسماك نادرة بأشكال وألوان متنوعة.

-الكانيون:
منطقة من المحميات الطبيعية تسمي بإسم ( الوادي العظيم ) ولا يسمح فيها بالصيد، وتحتوي على عدد من الكهوف ذات الطابع الخاص مع تداخل أشكال وألوان الصخور.

- الثقب الأزرق:
يقع الثقب الأزرق على عمق 130 متر بالبحر الأحمر، عبارة عن فتحة عرضها 6 أمتار ويوجد به ما يشبه القوس المفتوح على البحر بمنظر خلاب.

- وادي قنى:
إذا كنت تريد السفاري عليك بالتوجه إلى وادي قنى حيث البيئة الصحراوية والساحلية، يمكنك ممارسة رياضة السباحة والغوص وركوب الدراجات البخارية وتسلق الجبال.

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