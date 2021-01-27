تجديد حبس عاطل يتاجر في الإستروكس بالمطرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الأربعاء، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بمخدر الإستروكس، حيث عثر بحوزته على 225 جرامًا من ذات المخدر قبل ترويجها على عملائه.كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع فاشتبه رجال المباحث فى عاطل تبدو عليه ملامح الريبة والقلق أثناء مرور القوات وبسؤاله عن تحقيق الشخصية تبين عدم حملها، ويدعي "م. س"، 23 سنة، عاطل وشهرته "جيكا".بتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الإستروكس بلغت 225 جرامًا وعثر بحوزته على هاتف محمول ومبالغ مالية.بسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي الغير مشروع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.