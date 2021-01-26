حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

عاقبت محكمة الجنايات نجل وزير الاستثمار السابق في حكومة المهندس إبراهيم محلب بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في قضة دهس الموظف «شريف. أ» تحت عجلات سيارته على طريق الواحات، وشمل القرار تغريم نجل وزير الاستثمار «أشرف. س» 10 آلاف جنيه.صدر الحكم من محكمة الجنايات في قضية تعاطي المخدرات، أما في قضية دهس الموظف فجرى التصالح فيها مع أسرة المجني عليه.وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم كان يقود سيارته تحت تأثير المخدر، وثبت ذلك من خلال خضوع المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي، لتحليل عينة من دمائه، وثبتت منها إيجابية التحاليل، ونسبت إليه النيابة تهمة تعاطي المخدرات، وإحالته إلى محكمة الجنايات بهذا الاتهام.