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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

شاهد عيان على حريق شقة المرج: حاولنا مساعدتهم ولكن كانوا اختنقوا (فيديو)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:24 م
حريق شقة المرج
حريق شقة المرج
احمد التمساح
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شهدت منطقة عزبة النخل بالمرج حريقا مأساويا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، راح ضحيته 5 أفراد من أسرة واحدة في حين لم ينجُ من الحريق سوى طفلة واحدة.

بداية الحريق كانت في الخامسة صباحًا، حينما اشتعلت النيران في صالة الشقة نتيجة ماس كهربائي- وفق المعاينة الأولية للحريق- لتمتد ألسنة النيران إلى باقي غرف الشقة.

وحاول أهالي المنطقة الدخول إلى الشقة لإنقاذ من بداخلها وإطفاء الحريق، لحين وصول عربات الإطفاء التي استغرقت دقائق للوصول للمكان.

وقال "محمد حمدي" أحد شهود العيان وصاحب محل أدوات كهربائية مجاور للحريق، أنه سمع صوت انفجار داخل الشقة في تمام الساعة الخامسة صباحًا مما أدى لتجمع لأهالي أمام باب الشقة ومساعدة من بداخلها لكن كان هناك باب حديد منعهم من الدخول واستغرق فتح الباب حوالي 30 دقيقة بعد استخدام قطعة من الحديد، مما أدى لاختناق من بالداخل.

وكشف "حمدي"، أعمار الضحايا "الأب عمره 45 عاما، وتتراوح أعمار الأطفال من سنة إلى عشرة سنوات".

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

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