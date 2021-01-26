حجز سيدة تركت طفلًا أمام أحد المولات بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر بحجز سيدة تركت طفلا أمام أحد المولات 24 ساعة، لحين وصول التحريات الأمنية.وأقرت المتهمة بترك طفل أمام أحد المولات بالشروق بأنها عثرت على الطفل أثناء خروجها من محل سكنها بدائرة القسم لشراء بعض طلبات المنزل وعندما سألت بعضا من الجيران عن هوية الطفل، طلبوا منها التوجه به لقسم الشرطة لتسليمه.وأضافت السيدة أنها اتصلت هاتفيًا بزوجها وأخبرته بعثورها على الطفل وستتوجه به لقسم الشرطة لتحرير محضر، لكنه تشاجر معها وطلب منها تركه حتى لا تتحمل مسئوليته، فحضر فى ذهنها تركه أمام أحد المولات الشهيرة حتى يقوم بتسليمه أحد من أفراد الأمن.وحددت الأجهزة الأمنية بعد تفريغ كاميرات المراقبة هوية سيدة تركت طفلًا أمام أحد المولات بالشروق، كما استمعت النيابة لأقوال الأفراد الذين أكدوا قيام سيدة بترك الطفل واستقلت سيارة وسارعت بالمغادرة.كانت بداية الواقعة عندما تمكن الأهالى من العثور على طفل تركته سيدة أمام أحد المولات الشهيرة بمدينة الشروق، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وجار تحديد هوية السيدة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.