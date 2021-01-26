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تقارير ومتابعات

تكليف رئاسي.. تفاصيل المشروع القومي لتنمية القرى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:00 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
جميلة على
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا للحكومة وبحضور عدد من الوزراء، لمتابعة المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

"الدستور" ترصد تفاصيل المشروع القومي لتطوير القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة":

- هو تكليف رئاسي لوزارة التنمية المحلية لوضع برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888 ) عزبة وكفر ونجع اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا.
- يهدف أيضا إلى تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الاتصالات – المواصلات – الكهرباء – النظافة والبيئة – الإسكان.
- يهدف كذلك تحسين مستوى الخماط العامة للقرى في العديد من الجوانب وتشمل التعليم – الصحة – الشباب – المرأة – الطفل – ذوي الاحتياجات الخاصة – الثقافة - التدريب وإكساب المهارات.
- يهدف إلى تحسين دخول الأفراد المقيمين في القرى.
- تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية وتشمل تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية.
- إتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.

يتم تنفيذ البرنامج على عدد من المراحل:

المرحلة الأولى: الاستكشاف والتعرف
وهي مرحلة تجميع المعلومات والبيانات عن الوضع الحالي في كل قرية بكافة جوانبه، بما يشمله من موارد طبيعية والسكان وحالتهم التعليمية والصحية والخدمات الموجودة بكل صورها، والمنظمات والمؤسسات القائمة ونشاطها، والقيادات المؤثرة في أفكار الناس والقادرة على إقناعهم. وهذه المرحلة تسمى رسم الخريطة الاجتماعية الاقتصادية للقرية والتي تعتبر الأساس الذي نبني عليه التنمية المستقبلية لمواطني القرية.

المرحلة الثانية: استنهاض المجتمع
وهذه المرحلة يتم فيها استنهاض قيادات ومواطني القرية للمشاركة الشعبية في تنمية مجتمعهم.

المرحلة الثالثة: التخطيط
من خلال تحديد للأولويات والمطالب الهامة بالنسبة للناس والمجتمع ويليها المطالب الأقل أهمية، ويتم إعداد الخطة في هذا الإطار من خلال دراسة جدوى بسيطة تشمل كل نواحي المشروع فنية ومالية واجتماعية وبيئية لنستطيع أن نضع خطة محددة لتحسين أحوال القرية

المرحلة الرابعة: تنفيذ الخطة التي وضعها أهل القرية
وفي هذه المرحلة يتم البدء في تنفيذ المشروعات التي ثبت جدواها وفي مقدورنا تدبير تكلفتها ويتم توزيع الأدوار والمسئوليات فيما بين أهل القرية والفنيين والمتخصصين وفق الجدول الزمني للتنفيذ مع المتابعة الدورية المستمرة لضمان كفاءة التنفيذ ومواصفاته والتزامه بالجدول الزمني دون تأخير.

المرحلة الخامسة: تقييم الإنجاز على ما تحقق
وفي هذه المرحلة يتم تقييم أداء الأعمال التي تم تنفيذها والتأكد من أن الخطة والمشروعات والتكاليف التي خصصت أدت إلى تحقيق الهدف الذي طالب به أبناء القرية وطالبوا بإنجازه ويكون التقييم متصلًا ومستمرًا طوال مراحل المشروع لكي نكشف الأخطاء أولًا بأول ونصحح المسار عند الحاجة.

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