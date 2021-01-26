رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصادر: دبلوماسي كوري شمالي على صلة بالنظام ينشق إلى الجنوب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:48 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أفادت مصادر إخبارية بأن سفيرًا بالوكالة في كوريا الشمالية، يُعتقد أنه نجل أحد كبار المسؤولين في حزب العمال الكوري الحاكم، انشق مع أسرته إلى كوريا الجنوبية.

وأوضح مصدران إخباريان من كوريا الجنوبية، وهما وكالة أنباء يونهاب وصحيفة مييل للأعمال، أن الانشقاق المزعوم حدث أمس الاثنين، واستشهد كلاهما بمصادر في حكومة كوريا الجنوبية.

وأضافت المصادر أن المنشق المزعوم هو "ريو هيون-وو" الذي كان يتولى منصب القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة كوريا الشمالية في مدينة الكويت، وكان قد تولى منصبه في أكتوبر عام 2017، عندما طردت الحكومة الكويتية سفير كوريا الشمالية من البلاد، وصدر أمر الطرد ردًا على تجربة نووية أجرتها بيونج يانج في سبتمبر من العام الجاري، والتي كانت تنتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يمنع الدولة الشيوعية من القيام بأنشطة نووية.

وتولي الحكومة في بيونج يانج أهمية كبيرة لسفارتها في مدينة الكويت، إذ أنها تمثل حضورها الدبلوماسي الوحيد في منطقة الخليج، ويتم فحص الموظفين الذين يخدمون في السفارة بعناية ويأتون من بعض العائلات الأكثر ولاءً في الدائرة الداخلية لحزب العمال الكوري وبرغم ذلك، يبدو أن ريو، الذي ترأس السفارة بعد أكتوبر 2017، انشق مع زوجته وأطفاله في سبتمبر 2019.

ووفقًا لما ورد، توجهت الأسرة إلى كوريا الجنوبية وطلبوا اللجوء عند وصولهم، ونقلت صحيفة "مييل بيزنيس Maeil "Business عن "ريو" قوله إنه انشق من أجل "توفير مستقبل أفضل لأطفاله".

وحسبما أوردت التقارير الكورية الجنوبية، فإن ريو هو صهر جون إيل تشون، الذي كان مديرًا سابقًا لمكتب اللجنة المركزية 39 أو المكتب 39 لحزب العمال الكوري، وهي الوكالة التي كلفها النظام الكوري الشمالي بتأمين العملات الأجنبية الصعبة التي تسعى الأسرة الحاكمة بشدة للحصول عليها واستخدامها مع أقرب مساعديها، وقد وصفت بأنها مركز الأعصاب العملياتية للحكومة الكورية الشمالية، وإذا كانت تقارير انشقاق ريو صحيحة، فإنها ستمثل حادثة كبيرة لعدم الولاء للنظام من قبل عضو في الدائرة الداخلية للنخبة الحاكمة.

كما أفادت تقارير صدرت في أكتوبر الماضي أن جو سونج جيل، سفير كوريا الشمالية لدى إيطاليا، الذي اختفى دون أثر في عام 2018، يُعتقد أنه أعيد توطينه في كوريا الجنوبية وإذا كانت تلك الأنباء صحيحة، فإن ذلك سيجعله أكبر مسؤول ينشق عن كوريا الشمالية منذ أكثر من 20 عامًا، وسيجعل ريو ثاني أكبر مسؤول ينشق خلال تلك الفترة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة العامة الجديدة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: الحالات الإيجابية لفيروس كورونا لا تتجاوز 10%  من المسحات اليومية

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

الأكثر قراءة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرًا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

730 مليون يورو ديون قصيرة الأجل على برشلونة الإسباني

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

موعد امتحانات الجامعات الخاصة 2020-2021

بحث طبي: «قيلولة الظهر» تشحذ الذهن وكفاءته الإدراكية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تعلن عن 8 وظائف قيادية شاغرة

في احتفالية افتراضية.. «المجلة اللندنية» تدشّن موقعها الجديد بلغاته الأربع

«الثقافي الفرنسي» يختار منصورة عز الدين للإقامة الأدبية بباريس

صدور الطبعة 3 من «العالم من منظور غربي» لـ عبد الوهاب المسيري