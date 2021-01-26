تونس والسويد تبحثان دفع التعاون لتوفير لقاح كورونا

بحث وزير الصحة التونسي الدكتور فوزي مهدي، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة السويد لدي تونس آنا بلوك مازوير، دفع التعاون بين البلدين لتوفير لقاح كوفيد- 19.وتطرقت المحادثات – بحسب بيان رسمي علي صفحة وزارة الصحة التونسية – إلى سبل دفع علاقات التعاون والشراكة بين تونس والسويد في المجال الصحي، وخاصة فيما يتعلق بمساهمة السويد في توفير لقاح كوفيد-19 لتونس في إطار الاستراتيجية التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.