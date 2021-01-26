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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«سيلاس» يفتح باب التقدم لمختبر الترجمة الأدبية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:23 م
معهد القاهرة للعلوم
معهد القاهرة للعلوم
إيمان عادل
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أعلن معهد القاهرة للعلوم واﻵداب الحرة "سيلاس" عن فتح باب التقدم لمختبر الترجمة السابع: أنت وأنا ونظرية الترجمة، لحسين الحاج في أيام اﻷربعاء صباحًا ومساءً بدء من الثالث من فبراير.

يستكشف المشاركون في المختبر كل عناصر النصوص الخاضعة للترجمة من الفوارق الثقافية إلى السياقات التاريخية وحتى الاعتبارات اللغوية وعلامات الترقيم. كما يتعلمون النصائح اﻷساسية ﻹنتاج ترجمات جيدة من خلال التمارين اﻷسبوعية ويكتسبون الخبرة من خلال العمل على ترجمات جماعية. ترتكز أنشطة المختبر على ثلاثة أنشطة: قراءة مقالات صحفية وأكاديمية حول الترجمة ومناقشة تلك القراءات وترجمة بعضًا منها (باﻹضافة إلى مراجعتها وتحريرها). تهدف تلك الأنشطة في نهاية المختبر إلى إنتاج ثلاثة ترجمات جماعية.

يسعى المختبر إلى تنشيط ممارسة المترجمين عبر تعزيز أدواتهم وتطوير معارفهم ليس من حيث النظريات العملية فحسب، بل أفضل اﻷساليب في توظيف المصادر المتاحة من أجل تحسين مستويات الترجمة في مجالات اﻵداب والعلوم اﻹجتماعية واﻹنسانية.

حسين الحاج مترجم وكاتب ومحرر بموقعي كتب مملة وترجمان. حصل على درجة الليسانس من كلية اﻵداب قسم اللغة اﻹنجليزية بجامعة القاهرة ودرس في معهد القاهرة للعلوم واﻵداب الحرة (سيلاس) متخصصًا في التربية والتاريخ ودراسات ما بعد الاستعمار. ساهم في تأسيس فرع المعهد في اﻹسكندرية (سيلاس اﻹسكندرية) حيث درّس اﻹنسانيات والترجمة. صدر له ديوان نثري بالعامية المصرية "طيوف" عام 2015 وكتيب مترجم بعنوان "الدليل في طلب المستحيل" عام 2019 عن دار يدوية لفنون صناعة الكتاب

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