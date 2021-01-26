ضبط 5 تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه بجنوب سيناء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى غسـلوا قرابة 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال التجار بالمواد المخدرة.ورصد قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة 5 أشخاص مقيمين بمحافظة جنوب سيناء، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.واشترى المتهمون العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.