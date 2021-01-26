رئيس وزراء بريطانيا يتخذ قرارًا بشأن فرض حجر صحي على الوافدين

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن خطة حكومة بلاده المتعلقة بفرض حجر صحي على الوافدين الجدد إلى المملكة المتحدة، بهدف وقف انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد من الخارج.وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء أن رئيس الوزراء البريطاني سوف يترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعا لكبار الوزراء، لبحث الخيارات المتعلقة بعزل الوافدين الجدد في فنادق.من ناحية أخرى، قال وزير اللقاحات البريطاني، نديم الزهاوي، على شبكة "سكاي نيوز" الاخبارية اليوم الثلاثاء: "سيكون هناك إعلان بخصوص هذه المسألة في وقت لاحق اليوم"، محذرا من أنه من السابق لأوانه أن يفكر المواطنون في حجز عطلات الصيف.