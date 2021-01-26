تخفيضات في منافذ «كلنا واحد» بمناسبة عيد الشرطة

استقبلت منافذ «كلنا واحد»، التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عددًا كبيرًا من المواطنين لشراء مستلزماتهم، خاصة عقب توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة.تأتى المرحلة الـ 16 من مبادرة كلنا واحد بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من "سلع غذائية وإستراتيجية وأساسية، أدوات منزلية، ملابس، مفروشات، مستلزمات إضاءة، مستلزمات طبية وقائية ضد فيروس كورونا بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى تصل إلى 700 منفذ وسرادق على مستوى الجمهورية.وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة، وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).