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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود محدود لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:24 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو محدود لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على خلفية حالة الترقب من تراجع الأسهم الكبرى كما حدث خلال تعاملات أمس الإثنين.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2365 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 14065 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4436 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 2361 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 3382 نقطة.

في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، جلاكسو سميثكلاين، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تسوية (استرداد) عدد 5 آلاف أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.485 مليون وثيقة بدلًا من 3.490 مليون وثيقة، وتتعهد شركة مصر المقاصة بأخطار البورصة في حالة حدوث أي تغيير في عدد الوثائق القائمة.

في السياق ذاته، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 200 ألف سهم، 215 ألف سهم، 100 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 20 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 200 ألف سهم، 781.2 ألف سهم، 6200 سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، تحقيق خسائر بلغ 46.09 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 50.63 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة انخفاض 9%، وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 495 ألف جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 20.77 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشارت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إلى أنها علقت النشاط الإنتاجي من 25 سبتمبر 2019 لوقف نزيف الخسائر والاقتصار على النشاط البيعي من المخزون التام.

في سياق منفصل أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، ورود خطاب من شركة جلاكسو جروب ليمتد (المساهم الرئيسي) بشأن توقيعها مذكرة شروط أساسية غير ملزمة مع شركة حكمة فارماسيوتيكلز بي.ال.سي. (الشركة الراغبة في الاستحواذ) وذلك بغرض مشروع الاستحواذ المحتمل على حصة المساهم الرئيسي في شركة جلاكسو سميثكلاين والبالغة 91.2 % من خلال تقديم عرض شراء اجباري لنسبة 100 % من كامل أسهم الشركة.

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