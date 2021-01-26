«جرائم الأسبوع».. 3 آلاف جنيه وراء قتل تاجر وسيدة تعذت طفلة زوجها

- صاحب محل يقتل تاجرا بسبب 3 آلاف جنيه في الجيزة

- حبس سيدة قتلت طفلة زوجها بالشيخ زايد

- حاول إنقاذ والدته.. التصريح بدفن شاب توفي في حريق شقة بأوسيم.

- سائق يضرب شابًا حتى الموت في بولاق الدكرور

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الجرائم البشعة التي تركت أثرًا سلبيا في نفوس المواطنين وكان السبب الرئيسي فيها الخلافات العائلية والخيانة الزوجية، وترصد «الدستور» في هذا التقرير هذه الجرائم.وكشف ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، غموض اختفاء تاجر دواجن، وتوصلت التحريات إلى أن صاحب محل لبيع الدواجن استدرجه لمنزله، ثم قتله خنقا وقطع جثته بساطور وتخلص من جثته بالقمامة، بسبب مطالبة المجنى عليه للمتهم بسداد مبلغ 3600 جنيه، دين عليه.وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اختفاء تاجر دواجن، ووجود شبهة جنائية في اختفائه، بإجراء التحريات، توصل رجال المباحث إلى أن المجنى عليه يعمل تاجر دواجن، ويتولى توزيعها على أصحاب المحلات باستخدام تروسيكل، وقبل اختفائه بعدة أيام نشبت بينه مشادة كلامية وبين صاحب محل دواجن، بسبب خلافات مالية، ومطالبة التاجر لصاحب المحل، بسداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دين عليه، ومماطلة صاحب المحل في السداد.و فحص رجال المباحث فحص كاميرات المراقبة، حتى تم التوصل إلى أن تاجر الدواجن توجه لمنزل صاحب المحل اختفى عقب ذلك، وبضبط صاحب المحل ومواجهته اعترف بقتل التاجر، بسبب إلحاحه في سداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دواجن اشتراها منه، وعجزه عن السداد، فقرر التخلص منه، واستدرجه لمنزله، ثم خنقه، وقطع جثته بواسطة ساطور، وتخلص منها في القمامة.وأرشد المتهم لرجال المباحث، عن مكان تخلصه من الجثة، كما تم ضبط أداة الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.فيما أمرت النيابة العامة في الجيزة، بحبس عامل وزوجته، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل ابنة المتهم الأول بعد ضربها وتعذيبها.وجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة وتحديد سبب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.كان اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة قد تلقى إخطارا من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفلة مصابة بآثار تعذيب وضرب في انحاء متفرقة من الجسد وتبين وفاتها.انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات وأن زوجة والدها وراء قتلها حيث اعتادت ضربها وتعذيبها ما أدى إلى وفاتها فقامت بنقلها إلى المستشفى وتركت جثتها وفرت هاربة.شكل اللواء محمد عبد التوب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لضبط المتهمة ووالد الطفلة.نجح فريق البحث بقيادة اللواء العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع اكتوبر والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث اكتوبر في في تحديد مكان اختفاء الزوجين المتهمين، ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني عماد رئيس مباحث أكتوبر ثالث في إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما أدوات التعذيب.أشارت التحريات بإشراف اللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية أن الأب المتهم يشك في نسب ابنته فكان يقوم بضربها وتعذيبها وقامت زوجته بتدعيم فكرته عن نسب الطفلة وساعدته في عملية تعذيبها وانهالا عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.و أمرت النيابة العامة في الجيزة، التصريح بدفن شاب توفى في حريق نشب داخل شقته بمنطقة البراجيل التابعة لمدينة أوسيم بالجيزة، وتسليم الجثة لذويها.وكشفت التحقيقات أن بداية الواقعة بلاغا تلقته شرطة النجدة والحماية المدنية بالجيزة، أفاد بإشتعال النيران داخل شقة فى منطقة البراجيل، وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع البلاغ، وأثناء محاولات السيطرة على النيران سقط من العقار شاب جثة هامدة.وتبين من التحريات أن الحريق إشتعل داخل شقة يقطن بها الشاب ووالدته، وبعد محاصرة النيران لها حاول الشاب الصعود للشقة من واجهة العقار الا انه أختل توازنه فسقط جثة هامدة من الطابق الثالث.فيما كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، لغز واقعة قتل عامل بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "توك توك" وابن خاله، بسبب رفض أسرة المجني عليه زواج المتهم الأول من ابنتهم.وأضافت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم الرئيسي، 22 سنة، استعان بابن خاله، 21 سنة عامل، واستدرج المجني عليه عامل 19 سنة، إلى منطقة نائية، وتعديا عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة، وتركا الجثة في الشارع ولاذا بالفرار.وشرحت التحريات أنه فور تلقي قسم بولاق الدكرور بلاغ بالعثور على الجثة، انتقل ضباط المباحث إلى مسرح الجريمة، وبدأت القوات في مراجعة الكاميرات وفحص خط سير المجني عليه، وتوصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق «توك توك» وشاب آخر، وأنهما تعديا بالضرب على الضحية حتى فارق الحياة.وعقب مراجعة الكاميرات، تمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وألقت قوة القبض على المتهمين، وأثناء مناقشتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة، وأكدا في محضر الشرطة أنهما قتلا المجني عليه، انتقاما منه لرفض أسرته زواج أخته من المتهم الأول، وتم التحفظ على المتهمين، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.