إيران: علاقاتنا مع أمريكا تعتمد على إدارة بايدن

قال ميسجد تخت رانجي، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، إن كل شيء يعتمد في ملف العلاقات بين بلاده وواشنطن على إدارة الرئيس الجديد جو بايدن.جاء ذلك وسط تخمينات وتوقعات غزت الأوساط السياسية خلال الأشهر الماضية عن شكل العلاقة بين إيران والإدارة الأميركية الجديدة بعد استلام الرئيس جو بايدن سدة الحكم، جاء الجواب من إيران نفسها ليؤكد أن على الولايات المتحدة فرض الشروط.ووفقًا لشبككة "إن بي سي نيوز"، قال روانجي، ردًا على سؤال عما تنوي إيران فعله لاستئناف المحادثات النووية، معلنًا أن "الكرة الآن في ملعب أميركا".كما كشف المسؤول الإيراني أن بلاده لم تجر أي محادثات بين إيران وأميركا بعد تولي بايدن منصبه، لافتًا إلى أن طهران لا تخطط لبدء حوار مباشر مع واشنطن أو من خلال وسيط.وتابع أن بلاده لا تملك خطوات لبناء الثقة، وأن الأمر متروك لأميركا.جاء هذا التصريح متزامنًا مع ما قاله فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، خلال أول جولة له في المنطقة في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، والذي أكد فيه أن أمام العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران فرصة جديدة بعد تنصيب الرئيس جو بايدن.وأكد الجنرال ماكنزي أنه على الرغم من صدور تهديدات متزايدة من إيران خلال الأشهر التي سبقت انتخاب بايدن وتنصيبه، إلا أن الولايات المتحدة كانت قادرة على الحفاظ على ما وصفه منذ فترة طويلة بـ"الردع المستمر" لمواجهة "لحظة مخيفة وغير متوقعة".