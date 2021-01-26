رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: علاقاتنا مع أمريكا تعتمد على إدارة بايدن

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:43 ص
بايدن
بايدن
منار أحمد
طباعة
قال ميسجد تخت رانجي، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، إن كل شيء يعتمد في ملف العلاقات بين بلاده وواشنطن على إدارة الرئيس الجديد جو بايدن.

جاء ذلك وسط تخمينات وتوقعات غزت الأوساط السياسية خلال الأشهر الماضية عن شكل العلاقة بين إيران والإدارة الأميركية الجديدة بعد استلام الرئيس جو بايدن سدة الحكم، جاء الجواب من إيران نفسها ليؤكد أن على الولايات المتحدة فرض الشروط.

ووفقًا لشبككة "إن بي سي نيوز"، قال روانجي، ردًا على سؤال عما تنوي إيران فعله لاستئناف المحادثات النووية، معلنًا أن "الكرة الآن في ملعب أميركا".

كما كشف المسؤول الإيراني أن بلاده لم تجر أي محادثات بين إيران وأميركا بعد تولي بايدن منصبه، لافتًا إلى أن طهران لا تخطط لبدء حوار مباشر مع واشنطن أو من خلال وسيط.

وتابع أن بلاده لا تملك خطوات لبناء الثقة، وأن الأمر متروك لأميركا.

جاء هذا التصريح متزامنًا مع ما قاله فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، خلال أول جولة له في المنطقة في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، والذي أكد فيه أن أمام العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران فرصة جديدة بعد تنصيب الرئيس جو بايدن.

وأكد الجنرال ماكنزي أنه على الرغم من صدور تهديدات متزايدة من إيران خلال الأشهر التي سبقت انتخاب بايدن وتنصيبه، إلا أن الولايات المتحدة كانت قادرة على الحفاظ على ما وصفه منذ فترة طويلة بـ"الردع المستمر" لمواجهة "لحظة مخيفة وغير متوقعة".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

أول الحاصلين على لقاح «كورونا» من الأطقم الطبية: «فعّال»

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

الأهلى يواجه بيراميدز وهدفه الحفاظ على صدارة الدورى قبل مونديال الأندية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

انطلاق معرض ملوى للكتاب فى نسخته الرقمية.. اليوم

فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

الساقى للنشر تطلق روايتين جديدتين

«العربية للعلوم» تطرح كتاب «حرب المئة عام على فلسطين» لرشيد الخالدى