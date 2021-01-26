سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنا

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرارات وزارة الداخلية رقم 2138، و2149، و2150 لسنة 2020، بالإذن لـ64 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.يذكر أنه وفقا للقانون يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا المُدرجة أسمائهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.