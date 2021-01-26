محاضرة علاج إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية بمكتبة الطفل

تنظم مكتبة الطفل بإدارة خدمات المكتبات المتخصصة بقطاع المكتبات٬ التابع لمكتبة الإسكندرية٬ بالتعاون مع مع الدكتورة مني طمان٬ في الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء٬ محاضرة بعنوان "علاج إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية"٬ في بث مباشر على الصفحة الرسمية لمكتبة الطفل على الفيسبوك.وتتطرق المحاضرة إلي أعراض إدمان الألعاب الإلكترونية٬ ومنها التعلق بالأجهزة الإلكترونية٬ عدم رغبة الطفل فى اللعب مع الأطفال الآخرين٬ عدم رغبة الطفل فى الخروج للأماكن المفتوحة٬ تمسك الطفل بالبقاء فى أماكن ألعاب الفيديو جيم٬ تغير طباع الطفل بالعناد والتشنجات والتوتر٬ فقدان التركيز لدى المراهقين.الإهمال الدراسي الواضح وغيرها.بالإضافة إلي إلقاء الضوء علي أضرار الألعاب الإلكترونية ومنها الأضرار الجسدية والنفسية وطرق العلاج المعرفي السلوكي الحل الآمن لإدمان الألعاب الإلكترونية.يذكر أن منى طمان، هي أستاذ تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني ورئيس شعبة تحسين الأداء بوزارة التربية بدولة الكويت سابقا، وهي مهندس برمجيات استكملت دراستها وحصلت على درجة الماجيستير وقد حصلت على العديد من الجوائز الدولية في مجال التعليم.قدمت "طمان" العديد من الندوات والمحاضرات في المدارس والجامعات في مواضيع مهمة ومفيدة منها مواجهة التنمر، وزيادة الثقة بالنفس، وكيفية تنمية مهارات التركيز، ومهارات العرض والتقديم، ومواجهة الجمهور، والتواصل والتعاون وغرس القيم التربوية، كما قدمت محاضرات للمعلمين وأساتذة الجامعات عن الإبداع في التدريس وأستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والتربوية في التعليم.