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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

هدايا وزارة الداخلية للمواطنين فى عيد الشرطة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:45 ص
عيد الشرطه
عيد الشرطه
عمرو المزيدي
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تحرص وزارة الداخلية على تقديم هدايا للمواطنين في إطار احتفالاتها بعيد الشرطة 69 في إطار جهودها للتواصل المجتمعي مع جموع الشعب.

احتفالية لأسر الشهداء في عيد الشرطة

في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة 69، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية التي ستظل رمزًا للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية وشاهدًا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة وفي إطار التلاحم والتواصل مع كافة مؤسسات الدولة، أقامت وزارة الداخلية احتفالية لأسر الشهداء.

وتم خلال الاحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديرًا لما قدمه ذويهم من تضحيات فداءًا لأمن الوطن.

من جانبهم، أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بهذا التكريم ويؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.

زيارة إستثنائية لجميع نزلاء السجون

بمناسبة الاحتفال بــ(عيد الشرطة 69)، حرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

وتقرر منح جميع السجناء (زيارة استثنائية) على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية، خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 2612021 حتى يوم الأحد الموافق 2522021.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

كلنا واحد المرحلة السادسة عشر

تحت رعاية رئيس الجمهورية.. تزامنًا مع الذكرى 69 لأعياد الشرطة، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة السادسة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50% بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.

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