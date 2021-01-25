وزير مالية الكويت: أصول صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر

قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة اليوم الإثنين: إن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة "في نمو مستمر" لكن صندوق الاحتياطي العام يعاني من تحديات جوهرية في السيولة.وأضاف الوزير عقب تقديم ميزانية السنة المالية الجديدة، أن "السلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي".