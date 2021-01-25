طابع تذكارى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًا بمناسبة ذكري عيد الشرطة الـ69 والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وقد جاء هذا اليوم تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية البواسل على يد الاحتلال البريطاني في 25 يناير 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم أسلحتهم وإخلاء مبني المحافظة.صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن رجال الشرطة المصرية كانوا وما زالوا يقدمون أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل حماية هذا الوطن، وأن ما قدموه من تضحيات وبطولات سجلها التاريخ بأحرف من نور منذ أن رفضوا الاستسلام أمام الاحتلال وكتبوا بدمائهم الطاهرة أسمى معاني البطولة والوطنية والفداء، وما زالت الشرطة المصرية تقدم التضحيات كل يوم بعزيمة لا تلين أو تنكسر ويبذل رجالها أرواحهم من أجل مصر وشعبها العظيم.قال فاروق إن البريد المصري يشارك في الاحتفال بعيد الشرطة الـ69 بإصدار طابع بريد تذكاري يعبر عن دور الشرطة في حماية الجبهة الداخلية للوطن والحفاظ على الأمن، لافتًا إلى أن الطابع يتضمن شعار الشرطة ومرور 69 عامًا على معركة الإسماعيلية، بالإضافة إلى مجموعة من أفراد الشرطة في وضع الاستعداد لحماية الوطن ويتوسط الطابع "أمنك رسالتنا" وهى رسالة الشرطة العريقة التي توضح الهدف الذي تسعي إليه.أضاف فاروق أن البريد المصري يحرص دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات والأحداث المهمة، تخليدًا لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.