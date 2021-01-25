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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود معظم أسواق الأسهم في الخليج ودبي تقود المكاسب

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:51 م
الأسهم
الأسهم
وكالات
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أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع اليوم الإثنين، تماشيا مع الأسهم العالمية، إذ طغى التفاؤل إزاء خطة تحفيز أمريكية بقيمة 1.9 تريليون دولار على المخاوف من زيادة الإصابات بكوفيد-19 وتأخر إمدادات اللقاح.

وسجلت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعات قياسية الأسبوع الماضي إذ راهن المتعاملون على أن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ستبدأ في خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، والآمال في تعاف اقتصادي أمريكي أقوى في عهد الرئيس جو بايدن.

ارتفعت أسعار النفط إذ غطى القلق بشأن الإمدادات وخطط التحفيز الأمريكية على مخاوف جديدة من تضرر الطلب العالمي على الوقود بسبب فرض إجراءات العزل العام مجددا.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة، منهيا سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات.

وكان سهم الاتصالات السعودية الأفضل أداء على المؤشر إذ صعد 1.3 بالمئة، في حين زاد سهم مصرف الراجحي، ذو الثقل في المؤشر، بنحو 0.3 بالمئة.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأحد إن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، يعتزم مضاعفة أصوله إلى أربعة تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) بحلول عام 2025، في خطوة ستجعل منه أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

كما ارتفع مؤشر دبي 0.3 بالمئة، مسجلا مكاسبه الأولى في ثلاث جلسات، بدعم من مكاسب 1.7 بالمئة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني و1.2 بالمئة لسهم شركة دي.بي انفستمنتس للتشييد.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة، مدعوما بصعود سهم شركة اتصالات حوالي واحد بالمئة في المئة على مدار اليوم.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس الأحد إن البلاد وافقت على إستراتيجية للدين العام تستهدف بناء سوق لسندات مقومة بالدرهم.

وتراجع المؤشر القطري 0.3 بالمئة في ثالث هبوط على التوالي.

وكان من بين أكبر الخاسرين بنك قطر التجاري وشركة قطر لنقل الغاز إذ هبطا 2.2 بالمئة و2.3 بالمئة على الترتيب.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.1 بالمئة متأثرا بشكل أساسي بسهم الشركة الشرقية للدخان الذي أغلق منخفضا 2.8 بالمئة.

السعودية.. صعد المؤشر 0.2 بالمئة ليسجل 8847 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 5618 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 2723 نقطة.

قطر.. نزل المؤشر 0.3 بالمئة مسجلا 10672 نقاط.

مصر.. هبط المؤشر 0.1 بالمئة إلى 11510 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 1462 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.9 بالمئة ليسجل 3698 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6256 نقطة.

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