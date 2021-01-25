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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع أعمال التطوير بطريق شبين الكوم قويسنا (صور)

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:42 م
محافظ المنوفية يتابع
محافظ المنوفية يتابع أعمال التطوير
ولاء القاضى
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تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال التطوير والتجميل بطريق شبين الكوم – قويسنا مدخل العاصمة بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد، السكرتير العام ورئيس حي شرق، جاء ذلك عقب عودته من وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن المركزي بقويسنا احتفالا بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة.

حيث تفقد محافظ المنوفية تركيب بلاط الإنترلوك بالجزيرة الوسطى بالطريق وشدد بتكثيف الجهود لسرعة إنهاء الأعمال، موجها رئيس حي شرق باستكمال تركيب الأعمدة الديكورية بشارع طلعت حرب لظهور المحافظة بالمظهر اللائق بها.

وقد أكد محافظ المنوفية حرصة على متابعة كل المشروعات التي تتم على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كل المعوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مشيرا إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات.

يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بالارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة من خلال رفع كفاءة الشوارع وتطوير الميادين العامة والنهوض بقطاع تحسين البيئة لإعادة الرونق والشكل الجمالى للمحافظة.

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