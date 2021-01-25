أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، عن انتهاء جولة المباحثات الاستكشافية اليونانية التركية في إسطنبول.وأفادت وكالة الأنباء اليونانية، نقلا عن المتحدث باسم الحكومة، قوله "إن المحادثات بين اليونان وتركيا ليست مفاوضات وليست ملزمة"، مضيفا أن الهدف من جولة اليوم استئناف الاتصالات المتوقفة، لفحص ما إذا كان هناك مجال تقارب يمكن أن يؤدي إلى مفاوضات".وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية: "القضية الوحيدة التي تهمنا هي تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في بحر إيجة وشرق المتوسط، ولا نناقش أي شيء يتعلق بالسيادة الوطنية وحقوق بلادنا"، مشيرًا إلى أن وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، في اليونان اليوم، لتوقيع اتفاقية شراء 18 مقاتلة رافال.وفي وقت سابق، بدأت تركيا واليونان محادثات في إسطنبول لتسوية خلافهما بشأن التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط بعد أزمة دبلوماسية متواصلة منذ أشهر، على حسب ما قال مسئول تركي بارز.وكان في استقبال وفد الدبلوماسيين اليونانيين المسئول الثاني في وزارة الخارجية التركية، سادات أونال، في قصر دولما بخشة، حسب المصدر نفسه.وقد توقفت هذه المحادثات حول شرق البحر الأبيض المتوسط العام 2016 وسط تصاعد التوتر بين الطرفين، وأغرقت مهمات التنقيب التركية عن الغاز المتكررة في المياه اليونانية في الأشهر الأخيرة أنقرة وأثينا في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة منذ العام 1996، عندما كاد البلدان يتواجهان في حرب.وتندرج هذه المحادثات في إطار حملة أوسع للرئيس التركي، رجب طيب أدروغان، الساعي إلى تهدئة العلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي، الذي ضاق ذرعا من سلوك أنقرة، وباشر الشهر الماضي فرض عقوبات عليها.