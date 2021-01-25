خلافات "نتنياهو وجانتس" تؤجل تعيين 36 سفيراً لإسرائيل

ألقت الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء البديل بيني جانتس ظلالها على نشاط وزارة الخارجية الإسرائيلية؛ حيث عطلت الخلافات بينهما تعيينات 36 سفيراً جديداً في مناصبهم، رغم إقرار التعيينات منذ نوفمبر الماضي.بحسب موقع "واي نت" العبري، فإن الخارجية الإسرائيلية وافقت على تعيين أولئك السفراء، لكن الحكومة الإسرائيلية لم توافق على تلك التعيينات بسبب الخلاف بين نتنياهو وجانتس، وربما لا تحصل الخارجية الإسرائيلية على الموافقة على التعيينات حتى الانتخابات المقبلة في مارس المقبل، وبالتالي سيتم تأجيل الموافقة حتى يونيو المقبل على الأقل لحين تشكيل حكومة جديدة.تشمل تعيينات السفراء عواصم مختلفة منها دلهي وطوكيو وبروكسل وبراغ وبرازيليا ونيقوسيا وبريتوريا وكييف وبنما وبانكوك وستوكهولم وبرن وغيرها.وطالبت لجنة العاملين في وزارة الخارجية، نتنياهو وجانتس، بالموافقة على التعيينات خلال اجتماع الحكومة المقبل، مشيرةً إلى أهمية تلك التعيينات لزيادة التعاون الدولي في ظل انتشار وباء كورونا، وتعزيز المصالح الحيوية لـ"إسرائيل" على الساحة الدولية.