الرئيس السيسى يشهد عرضا لتخليد ذكرى تضحيات رجال الشرطة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عرضا أسطوريا لتخليد تضحيات رجال الشرطة في الإسماعيلية وعلى مر العصور داخل قاعة الاحتفال بأكاديمية الشرطة.ويتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حفل الاحتفال بعيد الشرطة الـ69 الذي يقام بأكاديمية الشرطة، تقديرا لتضحيات رجال وزارة الداخلية الأبرار في الإسماعيلية عام 1952.وعيد الشرطة هو يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية، علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.