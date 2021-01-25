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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جامع تبحث مع بنك التنمية الصناعية برامج تمويلية لدعم الإنتاج والتصدير

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:27 ص
جامع
جامع
دعاء ابو العزم
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عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع غادة البيلي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، تناول سبل تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية والآليات المصرفية التي يتيحها البنك لتحقيق خطط ومستهدفات الحكومة لتنمية القطاع الإنتاجى وعلى رأسه القطاع الصناعي وكذا المساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لمضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.

وقالت جامع، إن التمويل يمثل أحد أهم العناصر المؤثرة فى تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومن ثم فإن الوزارة حريصة على التواصل الدائم مع البنك المركزى وكافة البنوك ومن بينها بنك التنمية الصناعية والذى يعد أحد ركائز الجهاز المصرفى المصرى، بهدف إتاحة المزيد من الآليات التمويلية لقطاع الصناعة بكافة شرائحه الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للمساهمة فى إيجاد كيانات صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشارت جامع إلى أن اللقاء تناول أهمية قيام البنك بمنح المزيد من الآليات والبرامج التمويلية للمستثمرين فى المجمعات الصناعية سواء التى أنشأتها الوزارة أو التى تنشأها هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات بهدف مساعدة هؤلاء المستثمرين على إقامة مشروعاتهم والتوسع فيها وهو الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات إنتاجية الصناعة المصرية ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، فضلاً عن أهمية مشاركة البنك فى مبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والتى أطلقها رئيس الجمهورية مطلع الشهر الجارى خاصة وأنها أحد المبادرات التى تلقى إهتمام ورعاية من البنك المركزى.

وأضافت أن تنمية وتعزيز الصادرات يمثل محورا رئيسيا لمستهدفات خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة، وهو ما يتطلب إتاحة برامج تمويلية ميسرة لمساعدة الشركات المصدرة على زيادة معدلات التصدير، مشيرة فى هذا الإطار إلى الدور المهام الذى لعبه الجهاز المصرفى فى تنفيذ مبادرة السداد النقدى الفورى لمستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات والتى تم من خلالها سداد حوالى 13.2 مليار جنيه خلال شهرين فقط.

ولفتت جامع إلى أهمية التعاون بين البنك ومنظمات الأعمال لعرض برامج التمويل المتاحة للقطاع الصناعي وبصفة خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تمويل الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل، مؤكدة على التعاون المثمر والبناء بين البنك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن جهتها، أكدت غادة البيلى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، حرص البنك على المشاركة الفعالة فى تنفيذ خطط الدولة لإقامة المشروعات القومية وتنمية وتطوير المشروعات الإنتاجية، وكذا كافة المبادرات المتعلقة بصناعة السيارات وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مشيرةً إلى أن البنك يعمل حالياً على تنويع محفظة القروض والتوسع في البرامج التمويلية لكافة القطاعات الصناعية والتصديرية والتى تأتى على رأس أولويات خطة عمل البنك خلال المرحلة الحالية حيث تعكس تلك المشروعات هوية البنك بإعتباره معنى فى الأساس بهذه النوعية من المشروعات.

وأشارت البيلي إلى سعى البنك لتقديم خدمات بنكية متميزة لمجتمع الأعمال من خلال فروع البنك المنتشرة فى معظم محافظات الجمهورية وبصفة خاصة منطقة الصعيد، مؤكدةً حرص البنك على تعزيز التعاون مع كافة المستثمرين والمصدرين ومنظمات الأعمال لتعظيم الاستفادة من إمكانات البنك التمويلية فى دعم الصناعة الوطنية.

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