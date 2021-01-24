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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

لجنة «قيم النواب».. الشعيني والبارودي وكلاء وعبد الونيس أمينًا للسر

الأحد 24/يناير/2021 - 07:29 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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انتهى اجتماع لجنة القيم في مجلس النواب إلى اختيار النائبين هشام العيني وإلهامي البارودي وكلاء عن اللجنة، بخلاف النائب علي عبد الونيس أمينًا سر اللجنة، وفقًا لترشيحات اللجنة العامة لمجلس النواب والتي وافق عليها الأعضاء في الجلسة العامة اليوم.

ووافق مجلس النواب، الأحد، على قرار اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بترشيح 14 نائبًا لعضوية لجنة القيم التي يترأسها طبقا للائحة الداخلية رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي والنواب هم: أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)، محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن)، عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)، هشام الشعيني (مستقبل وطن)، إلهامي البارودي (مستقبل وطن)، شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)، ايلاريا سمير حارس( الشعب الجمهوري).

كما تضم النواب: عيسي أبوطمر (حماة الوطن)، ألفت علي كامل عبد المجيد (مصر الحديثة)، سوسن حسني حافظ (وفد)، فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)، مى كرم جبر (مستقل)، رفعت درويش (المؤتمر)، علي عبد الونيس (مستقل).

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