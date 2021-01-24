الشيوخ الأمريكي: محاكمة ترامب ستكون عادلة وسنسرع من وتيرتها

أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك تشومر، اليوم الأحد، أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب ستبدأ في 8 فبراير المقبل وسيعملون على تسريع وتيرتها.وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ إن محاكمة ترامب ستكون عادلة وستسير بوتيرة سريعة من أجل تحقيق العدالة.وكانت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أكدت الأربعاء الماضي أن مجلس الشيوخ سيواصل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب لتحريضه على اقتحام مبنى الكونجرس.وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إنهم سيحققون في تفاصيل أعمال التخريب أثناء اقتحام الكونجرس وسيحاسبون المسئولين عنها.وأضافت رئيسة مجلس النواب: "ما حدث يوم 6 يناير من اقتحام لمبنى الكونجرس بتحريض من ترامب سبب صدمات نفسية للأمريكيين".