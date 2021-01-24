ذا صن: مبيعات «الفياجرا الأنثوية» ارتفعت بسبب كورونا

كشف موقع "ذا صن" البريطانى، أن مبيعات الفياجرا الأنثوية ارتفعت بشكل كبير، والسبب فى ذلك سياسة الإغلاق التى اتبعتها الكثير من الدول للتصدى لجائحة كورونا.وابتكرت سيدة أعمال فرنسية تدعى إليسا كوريجان، عن نوع جديد لـ"الفياجرا الأنثوية" سمته Elle Sera، فهى عبارة عن حبوب منع حمل مضاف إليها معزز للشهوة الجنسية عند النساء.إليسا، البالغة من العمر 35 عامًا، والتي ظهرت في برنامج البقاء على قيد الحياة لـ Bear Grylls، Treasure Island، ابتكرت "الفياجرا الأنثوية" بعد 5 سنوات من البحث في الكثير من استطلاعات الرأى حول مدى رضا الزوجة عن العلاقة الحميمة.وأوضحت إليسا، أن منتجها يسمى أيضا بالحبة الذهبية، فهو مزيجًا من 5 مواد نباتية يُقال إنها تعمل على تحسين الرغبة الجنسية والمزاج عند النساء.وتحتوي الحبة على الشمندر وأوراق الجنكة والجينسنج السيبيري ومستخلص الماكا الطبيعي وخلاصة تريبولوس تيريستريس.ووفقًا لجمعية المشورة الجنسية البريطانية، تؤثر المشاكل الجنسية على حوالي 1 من كل 3 نساء صغيرات السن ومتوسطات العمر، وحوالي 1 من كل 2 من النساء الأكبر سنًا.وتقول منظمة الصحة البريطانية، إن انخفاض الدافع الجنسي، يؤثر على بعض النساء في أوقات معينة من الحياة، أثناء الحمل، أو بعد الإنجاب، أو في أوقات الإجهاد.