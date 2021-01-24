حاتم عبدالجليل ينضم لفريق عمل «ورد» أمام حنان مطاوع

كشف الفنان الشاب حاتم عبدالجليل، عن انضمامه لفريق عمل مسلسل "ورد"، والذي تقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع، ومن المفترض أن يعرض في السباق الرمضاني المقبل.وقال حاتم لـ"الدستور" اليوم الأحد؛ إن المسلسل يضم عددا كبيرا من الفنانين من بينهم نضال الشافعي وصلاح عبدالله وعايدة رياض ومحمد لطفي ووفاء سالم وآخرون، إلى جانب بطلة العمل الفنانة حنان مطاوع؛ مشيرًا إلى أن أول يوم تصوير في المسلسل سيكون يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أنه يقدم شخصية الرائد محمد رفعت.وكان قد شارك حاتم عبدالجليل مؤخرا في مسلسلات "رحيم" مع الفنان ياسر جلال وقيد عائلي مع الفنان يحيى الفخراني والقمر آخر الدنيا مع الفنانة بشرى وعدد كبير من الأعمال.